На «Ночь в музее» придется поднакопить?  

В Волгограде состоялось одно из главных культурных событий этой весны – «Ночь в музее». основной темой акции стало 100-летие революции 1917 года.

В ночь с 20 на 21 мая путешествие в прошлое совершили тысячи волгоградцев. Такой ажиотаж был вполне ожидаем. «Ночь в музее» - это идеальна возможность выбраться из дома семьей, весело, интересно и с пользой провести время. Кроме того, за те 5 лет, что наш регион принимает участие в акции, сотрудники музеев и галерей доказали – шоу делать умеют, привлечь посетителей могут.

Программы в музеях – на любой вкус и цвет. Тут и квесты, и интерактивные площадки, творческие конкурсы, концерты, экскурсии. Поучаствовать хочется буквально во всем, лишь бы хватило времени и…денег.

- Сколько стоит билет? – в голос интересуются компания из молодых людей у своего друга, который принес явно нерадостную новость.

- Сто рублей с человека – и проходи в зал на здоровье. Бесплатно только в фойе потолкаться можно, с билетершей и охранником пообщаться, - смеется «гонец».

Компания из шести человек ушла, так и не познакомившись с картинами художников-революционеров, которые совершили переворот в искусстве. Надо сказать, что в парке неподалеку специалисты Музея ИЗО имени Машкова организовали музыкальную зону, фотозону и ярмарку поделок. Площадка бесплатная, наверное, поэтому сюда и переместились практически все посетители. Да, интересно, да, своеобразный отдых, но вместе с тем есть какое-то чувство ущемленности.

«Ночь музеев» - международная акция. Впервые она прошла в Берлине в 1997 году. На сегодняшний день в ней участвуют более 40 стран мира. Смысл прост: в позднее время на несколько часов выставочные залы открывают свои двери абсолютно для всех и абсолютно бесплатно. Заходи, любуйся, спрашивай, узнавай что-то новое.

На официальной интернет-странице мероприятия в России суть прописана с некоторой оговоркой: «В этот день многие музеи работают бесплатно и непривычно долго».

В Москве и Санкт-Петербурге сотни музеев. В каждом из городов к акции присоединились более полусотни учреждений культуры. Даже если половина из них окажутся платными, то у жителей останутся 25 галерей, 25 программ на выбор. Стоит отметить, что в этом году в столице всю ночь курсировали специальные автобусы, которые бесплатно перевозили людей из одного музея в другой.

В Волгограде гостей ждали на 7 площадках. Три оказались платными.

Музей Эйнштейна – 50 рублей, Планетарий – 100 рублей, музей ИЗО имени Машкова – 100 рулей. Стоимость всего удовольствия - 250 рублей на человека.

- У нас семья из трех человек. Я, муж и два сына. 1000 рублей придется отдать – это весомая сумма для нас, да и денег мы таких не брали с собой. Дети расстроились, конечно, так хотели на звезды посмотреть и на опыты разные. Вообще я удивлена, что вход платный, - жалуется волгоградка Инна Вертяховская.

В Волжском тоже многие посетители картинной галереи, пришедшие поздним вечером (около 21 часа), оказались неприятно удивлены тем, что за «экскурсию с фонариками» нужно было заплатить 100 рублей. Да, остальные два зала были открыты, смотри - не хочу, но, по большому счету, смотреть там в это время было особо и не на что.

К слову, изначально городские музеи работали бесплатно. Когда акция стала популярной, заинтересовала горожан, видимо, решили извлечь выгоду.

- В «Старой Сарепте» работало 6 залов, к вечеру мы открыли для посетителей подвал. Дети лепили на улице из пластилина, складывали оригами, рисовали, за каждый конкурс получали небольшие призы. Билеты покупать не надо было. «Ночь в музее» на то и «Ночь в музее» - вход должен быть свободным, - прокомментировала пресс-секретарь музея-заповедника «Старая Сарепта» Алла Папченко.