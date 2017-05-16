Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
На «Ночь в музее» придется поднакопить?  
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
Image 0 02 05 b1f9699760805dadf6feedb74589ee431544bd3d5539faaa0fdd19264a3c5956 v
На «Ночь в музее» придется поднакопить?  
Сегодня, 16:20КультураАвтор: Марина СабадашФото: Марина Сабадаш/ novostivolgograda.ru
Читайте
также
С чем едят сервелат по ГОСТу?
Фоторепортаж с места взрыва газа в Волгограде. День второй
На пути преображения: как будет выглядеть благоустроенный Мемориальный парк