В волгоградском театре пьесу Шекспира поставит режиссер из Питера

В Волгоградском молодежном театре начался отсчет времени до первых показов спектакля «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете» по одноимённой пьесе Уильяма Шекспира. До премьеры осталось меньше двух месяцев - она назначена на 7 и 8 декабря.

Ранее ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщало о том, что труппа «Молодежки» провела первую репетицию нового спектакля «Синий платочек», посвященный теме Великой Отечественной войны. Параллельно с работой над этим спектаклем театр сейчас готовит еще один — по классической пьесе Шекспира.

Спектакль «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете» ставит Евгений Зимин - приглашенный режиссер из Санкт-Петербурга. Как сообщили в пресс-службе Волгоградского молодежного театра, он планирует задействовать большую часть труппы. Роль Орсино в «Двенадцатой ночи» исполнят Нодар Вешагури и Дмитрий Матыкин, Себастьяна — Максим Перов, Виолы— Тамара Матвеева и Кира Котова, Оливии — Ефросинья Бесплеменнова, Мальволио — Игорь Мишин и многие другие.

За сценографию и костюмы отвечает известный волгоградский театральный художник Людмила Терехова.

Фото: molod-theatre.ru