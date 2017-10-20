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Субсидию правительства в 7 млн рублей получат два волгоградских театра
Сюжеты:
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Teatr kukol vlg

Субсидию правительства в 7 млн рублей получат два волгоградских театра

Сегодня, 14:57КультураМарина СабадашФото: http://www.wikiwand.com/ru/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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