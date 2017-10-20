Субсидию правительства в 7 млн рублей получат два волгоградских театра

Средства на обновление материально-технической базы направят Волгоградскому театру юного зрителя и областному театру кукол. Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Как ранее сообщало наше информагентство, Волгоградская область получит на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 7,2 миллиона рублей из федерального бюджета. Софинансирование из областного бюджета составит порядка миллиона рублей.

В чем сегодня нуждаются учреждения культуры и на что пойдут полученные деньги, корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» узнал у директора областного театра кукол Александры Николаенко. Как оказалось, это не реквизит.

- Нам необходимо заменить световое оборудование. Старое работает, конечно, но эффекта сказочности не хватает. Вот и хотим вернуть его в наши постановки - рассказала Александра Николаенко.

Сегодня спектакли проходят в сопровождении аппаратуры, которая служит верой и правдой более полувека. В течение последних лет некоторые приборы, конечно, заменили…

- Но поймите, - восклицает Александра Николаенко, - свет – это не только прожекторы, софиты. Специалисты создают красоту со сложнейших установок, пультов, и стоят они баснословных денег – миллионы и миллионы. Чтобы осветить нашу маленькую сцену площадью 12 квадратных метров потребуется, примерно, 6-8 миллионов рублей. У театра таких денег нет.

Добавим, что выделенная нашему региону субсидия - одна из самых крупных по сумме. Всего правительство распределило между регионами 220 миллионов рублей - т акая поддержка детским и кукольным театрам оказывается впервые.