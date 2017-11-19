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В Пятиморске открылась фотовыставка о военных событиях под Калачом-на-Дону
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Kalach

В Пятиморске открылась фотовыставка о военных событиях под Калачом-на-Дону

Сегодня, 11:53КультураСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба музея-заповедника "Сталинградская битва"/ stalingrad-battle.ru
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