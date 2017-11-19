В Пятиморске открылась фотовыставка о военных событиях под Калачом-на-Дону

В воскресенье, 19 ноября, в поселке Пятиморск Калачевского района начала свою работу фотодокументальная выставка «Страницы истории Сталинградской битвы». В основном она посвящена событиям, происходившим в районе города Калача-на-Дону во время Великой Отечественной войны.

Экспозиция была открыта в рамках празднования 75-й годовщины начала контрнаступления под Сталинградом. Ее организовали сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе музея-заповедника, посетителям представлены фотодокументальные снимки о жизни довоенного Сталинграда, а также о различных этапах битвы на берегах Волги.

Особое внимание создатели выставки уделили героическим боевым действиям событиям, происходившим в районе города Калача-на-Дону осенью 1942 года. Самое главное из них – соединение частей Юго-Западного и Сталинградского фронтов, которое произошло 23 ноября.

Кроме исторических фотоснимков, посетители могут увидеть документы и фотографии солдат и офицеров, принимавших участие в этих боях, топографические карты и плакаты военного времени.