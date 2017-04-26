В Волгограде у «Царицынской оперы» пройдет масштабный open-air

На открытой площадке сольются голоса сводного хора и музыка симфонического оркестра.

Концерт, который состоится 24 мая, посвящен Дню славянской письменности и культуры, а также празднованию 75-летия Победы в Сталинградской битве.

В этом году в грандиозном праздничном мероприятии в Волгограде примут участие почти 500 человек - это артисты 14 хоровых коллективов и сводный оркестр музыкантов «Царицынской оперы», Волгоградской областной филармонии и музыкального театра.

Как сообщили в областном комитете культуры, в программе - 14 музыкальных разножанровых произведений русских композиторов-классиков и современных авторов.