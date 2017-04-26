В Волгограде у «Царицынской оперы» пройдет масштабный open-air

Концерт, который состоится 24 мая, посвящен Дню славянской письменности и культуры, а также празднованию 75-летия Победы в Сталинградской битве.
В этом году в грандиозном праздничном мероприятии в Волгограде примут участие почти 500 человек - это артисты 14 хоровых коллективов и сводный оркестр музыкантов «Царицынской оперы», Волгоградской областной филармонии и музыкального театра.
Как сообщили в областном комитете культуры, в программе - 14 музыкальных разножанровых произведений русских композиторов-классиков и современных авторов.
Подобное мероприятие пройдет в Волгограде во второй раз и, по мнению организаторов, соберет не меньше аплодисментов восторженной публики, чем в прошлом году, когда на территории у музея-панорамы «Сталинградская битва» сводный хор из 1200 музыкантов исполнил русскую народную «Калинку» и песню о букваре.