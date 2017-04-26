В регионе стартовал V международный кинофорум «Сталинградская сирень»

Накануне масштабный фестиваль открыл военный детектив «Три дня до весны». Перед показом зрителей приветствовали народные артисты РФ Юрий Чернов, Андрей Мартынов и Тамара Семина, кинорежиссер Николай Лебедев, а также волгоградец, заслуженный артист РФ Пётр Зайченко.
Сегодня в Калаче-на-Дону состоится «круглый стол», посвященный вымыслу и фактам в фильмах о войне, а затем пройдет творческая встреча с участниками форума, сообщили в пресс-службе областной администрации. Такие же встречи состоятся 20 мая на всех площадках кинофестиваля.
Также в программе форума - специальный сеанс, посвященный 50-летию выхода фильма «Начальник Чукотки». Любители документалистики оценят ленту «Сталинградская поэма», рассказывающий о противостоянии командующего Сталинградским фронтом Андрея Еременко и командующего 6-й германской армией Фридриха Паулюса. Вход на все мероприятия кинофестиваля свободный.