Сегодня в филармонии пройдет музыкальное ревю двух Дунаевских

18 мая в 18-30 на сцене Волгоградской филармонии состоится оригинальный концерт «Дунаевский & Дунаевский».

Оригинальность концертной программы в том, что она состоит из музыкальных произведений двух талантливых отечественных композиторов - Исаака и Максима Дунаевских.

Концерт состоит из двух частей, первая часть которого посвящена творчеству Исаака Дунаевского, а следующая — Максима Дунаевского. Прозвучат композиции из кинофильмов «Дети капитана Гранта», «Весна», «Кубанские казаки», «Испытание верности», «Моя любовь», «Цирк», «Д’ Артаньян и три мушкетёра»,«Мэри Поппинс, до свиданья!», а также из оперетты «Белая акация».