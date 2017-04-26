Сегодня в филармонии пройдет музыкальное ревю двух Дунаевских

Играет Волжский русский народный оркестр им. Н.Н.Калинина под руководством худрука и главного дирижера - заслуженной артистки РФ, лауреата Государственной премии Волгоградской области Галины Иванковой.
Оригинальность концертной программы в том, что она состоит из музыкальных произведений двух талантливых отечественных композиторов - Исаака и Максима Дунаевских.
Вокальные партии исполняют Наталья Долгалёва и солисты Волгоградской филармонии и театра «Царицынская опера».
Концерт состоит из двух частей, первая часть которого посвящена творчеству Исаака Дунаевского, а следующая — Максима Дунаевского. Прозвучат композиции из кинофильмов «Дети капитана Гранта», «Весна», «Кубанские казаки», «Испытание верности», «Моя любовь», «Цирк», «Д’ Артаньян и три мушкетёра»,«Мэри Поппинс, до свиданья!», а также из оперетты «Белая акация».