Сегодня снята с должности ректор Волгоградской консерватории

Сегодня с должности снята ректор Волгоградской консерватории им. П.А.Серебрякова Виктория Давыдова.

Она была назначена на эту должность в июне 2015 года. Как подтвердил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» неофициальный источник в мэрии Волгограда, решение об отставке Давыдовой действительно есть, но причины его пока не обнародуются. На сайте консерватории в разделе «Руководство» ректором по-прежнему значится Виктория Давыдова.