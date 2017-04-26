«Сабантуй» приглашает друзей

Завтра в селе Малые Чапурники Светлоярского района пройдёт 29-й областной праздник «Сабантуй — 2017».

«Сабантуй» - это возможность ближе познакомиться с искусством и бытом татарского народа, его обычаями и национальной кухней. Начнется ежегодный фольклорно-этнографический татарский празднике в 9.45 театрализованным шествием творческих коллективов художественной самодеятельности и гостей праздника. После, по традиции, мероприятие благословит мулла и будет торжественно поднят флаг Сабантуя.

Как сообщили организаторы, на фестивале для гостей выступят профессиональные и самодеятельные певцы, танцоры, музыканты, мастера декоративно-прикладного искусства и ученики конно-спортивной школы.