«Сабантуй» приглашает друзей

«Сабантуй» - это возможность ближе познакомиться с искусством и бытом татарского народа, его обычаями и национальной кухней. Начнется ежегодный фольклорно-этнографический татарский празднике в 9.45 театрализованным шествием творческих коллективов художественной самодеятельности и гостей праздника. После, по традиции, мероприятие благословит мулла и будет торжественно поднят флаг Сабантуя.
Как сообщили организаторы, на фестивале для гостей выступят профессиональные и самодеятельные певцы, танцоры, музыканты, мастера декоративно-прикладного искусства и ученики конно-спортивной школы.
Все желающие смогут принять участие в национальной татарской борьбе на поясах кэрэш, посоревноваться в шуточных конкурсах по бегу на ходулях или разбивании горшков, а также проверить свою силу и ловкость в спортивных состязаниях.