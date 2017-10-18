Детские и кукольные театры региона впервые получат субсидию правительства

Более 7,2 миллионов рублей получат детские и кукольные театры Волгоградской области в этом году согласно решению правительства России. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина сегодня, 18 октября.

Субсидия выделена федеральным центром в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы. 220 миллионов рублей распределены между 73 субъектами Федерации, в числе которых и Волгоградская область.

Причем наш регион вошел в десятку крупнейших получателей субсидии наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Татарстаном и Башкирией.

В распоряжении, опубликованном на сайте кабмина, уточняется: средства распределены с учётом бюджетной обеспеченности и количества детских и кукольных театров в регионе. Таким критериям соответствует 148 учреждений культуры страны. В рамках субсидии планируется обновить материально техническую базу.