Детские и кукольные театры региона впервые получат субсидию правительства
Субсидия выделена федеральным центром в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы. 220 миллионов рублей распределены между 73 субъектами Федерации, в числе которых и Волгоградская область.
Причем наш регион вошел в десятку крупнейших получателей субсидии наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Татарстаном и Башкирией.
В распоряжении, опубликованном на сайте кабмина, уточняется: средства распределены с учётом бюджетной обеспеченности и количества детских и кукольных театров в регионе. Таким критериям соответствует 148 учреждений культуры страны. В рамках субсидии планируется обновить материально техническую базу.
Перечень учреждений культуры Волгоградской области, которые примут участие в этой программе, в обладминистрации пока не назвали, он уточнятся. Напомним, что в регионе работают несколько кукольных театров - в Волгограде, Волжском и Камышине. Крупнейшим детским театром также является Театр юного зрителя в областном центре.
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