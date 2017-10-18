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Детские и кукольные театры региона впервые получат субсидию правительства
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Детские и кукольные театры региона впервые получат субсидию правительства

Сегодня, 12:20КультураМарина СабадашФото: http://kassa-vlg.ru/sale/teatr_yunogo_zritelya_tyuz_volgograd/
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