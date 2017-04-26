В краеведческом музее открылся «Салон царицынской модистки»

А вы знаете, как одевались модницы дореволюционного Царицына? Если нет, то вам прямая дорога в Волгоградский областной краеведческий музей. Здесь открылась интересная выставка «Салон царицынской модистки».

По информации регионального комитета культуры, в новой экспозиции представлены предметы из коллекции фондов музея конца XIX – начала XX вв. — швейные машинки, угольные утюги, театральные сумочки, и кружева ручной работы, комплекты женской одежды, знаменитая ткань «сарпинка» и даже старинный манекен 48-го размера.

В старинных вещах есть особый дух, который сразу переносит нас в другую эпоху, когда этими предметами пользовались.