В краеведческом музее открылся «Салон царицынской модистки»
Сегодня, 18:01КультураАвтор: Наталья ЖурбинаФото: culture.volgograd.ru
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А вы знаете, как одевались модницы дореволюционного Царицына? Если нет, то вам прямая дорога в Волгоградский областной краеведческий музей. Здесь открылась интересная выставка «Салон царицынской модистки».
По информации регионального комитета культуры, в новой экспозиции представлены предметы из коллекции фондов музея конца XIX – начала XX вв. — швейные машинки, угольные утюги, театральные сумочки, и кружева ручной работы, комплекты женской одежды, знаменитая ткань «сарпинка» и даже старинный манекен 48-го размера.
В старинных вещах есть особый дух, который сразу переносит нас в другую эпоху, когда этими предметами пользовались.
Все представленные на выставке «Салон царицынской модистки» предметы верой и правдой служили своим царицынским хозяйкам, а теперь их можно увидеть в музейных экспозициях.
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