Буккросинг помогает обновлять книжный фонд медучреждений

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Добровольный обмен книгами между собой популярен во всем мире. Подобные акции направлены на поддержание интереса к чтению бумажных книг. Вот уже несколько лет музей-заповедник «Старая Сарепта» оформляет библиотечные полки для пациентов клинической больницы скорой медицинской помощи №15.
За годы сотрудничества с медучреждением в фойе гинекологического, кардиологического и терапевтического отделений установлены стеллажи, на которых пациенты находят литературу по душе и вкусу.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в информационном отделе музея-заповедника «Старая Сарепта», теперь полки с книгами появились в лор-отделении - 50 произведений приключенческого, детективного и мелодраматического жанров переданы библиотекой музея.
Кстати, многие пациенты после лечения оставляют на полках книги, принесенные из дома, чтобы уже другим больным было не так грустно проводить время в больнице.
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