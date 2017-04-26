Буккросинг помогает обновлять книжный фонд медучреждений

Добровольный обмен книгами между собой популярен во всем мире. Подобные акции направлены на поддержание интереса к чтению бумажных книг. Вот уже несколько лет музей-заповедник «Старая Сарепта» оформляет библиотечные полки для пациентов клинической больницы скорой медицинской помощи №15.

За годы сотрудничества с медучреждением в фойе гинекологического, кардиологического и терапевтического отделений установлены стеллажи, на которых пациенты находят литературу по душе и вкусу.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в информационном отделе музея-заповедника «Старая Сарепта», теперь полки с книгами появились в лор-отделении - 50 произведений приключенческого, детективного и мелодраматического жанров переданы библиотекой музея.