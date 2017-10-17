«Одноклассники» запускают серию трансляций постановок крупнейших театров

Социальная сеть «Одноклассники» вместе с «Радио России» и «Радио России – Культура» запускают серию прямых видеотрансляций постановок крупнейших театров России.

Трансляции будут проходить в прямом эфире в группе «Радио Культура» в «Одноклассниках». Комментировать постановку будут известные критики и эксперты.

В рамках проекта «Опера XXI» первая трансляция в соцсети пройдет 20 октября. Пользователи увидят премьеру триллер-оперы Дж.Верди «Бал-маскарад» Новосибирского государственного академического театра оперы и балета («Новат»).

Во время трансляции оперы со слушателями в прямом эфире будут общаться российский музыкальный критик Артем Варгафтик и популярная и ведущая программ «Радио России» Людмила Борзяк.

«Одноклассники» также планируют в дальнейшем провести трансляцию постановок «Мазепа» и «Евгений Онегин» в «Геликон-Опере» (г.Москва), «Бориса Годунова» в Самарском академическом театре оперы и балета, CARMINA BURANA в Ростовском музыкальном театре и премьеры «Андре Шенье» в «Новой Опере» (г.Москва)

Непосредственно в театрах будет организована специальная «Открытая студия OK Live»: с помощью стримингового приложения социальной сети известные актеры и режиссеры поделятся закулисными историями и расскажут о театральных постановках.

Оперы можно будет слушать и в радиоэфире на «Радио России» и «Радио России – Культура».

Также в течение театрального сезона в «Одноклассниках» пользователи увидят и несколько драматических спектаклей.

В этом году в ОК уже проходили трансляции из Третьяковской галереи, Московской филармонии, Государственного исторического музея и других учреждений культуры. Они суммарно более 10 миллионов просмотров. Совместно с ГМИИ им. А.С. Пушкина «Одноклассники» запустили виртуальный проект «Импрессионисты Пушкинского», где любой желающий может прогуляться по залам музея с аудиогидами.