В Волгограде впервые покажут иллюстрации Сальвадора Дали к Библии

С 24 ноября в выставочном зале Волгоградского музея им. И.И.Машкова откроется выставка работ гения сюрреализма. Самая масштабная графическая серия Дали «Biblia Sacra», включающая в себя иллюстрации к Ветхому и Новому Завету, находится в частном собрании в Италии и в России выставляется впервые.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу музея изобразительных искусств им. Машкова, в экспозицию под названием «Священное послание. Сальвадор Дали» вошли 105 литографий, созданных Сальвадором Дали в 60-х годах прошлого столетия.

- Сальвадор Дали, с присущей ему смелостью гениального художника и творца, предпринял рискованное предприятие — передать языком сюрреализма библейские истории и в этом смысле сломать существовавшие в изобразительном искусстве традиции, — рассказали искусствоведы Волгоградского музея изобразительных искусств. - Находясь в постоянном творческом поиске между реальностью и миром фантасмагории, он порой представлял Христа центром первозданной Вселенной, а порой — себя Спасителем мира: не случайно родители дали ему имя «Сальвадор» — «Спаситель».

Дали работал над своим графическим проектом в 1963–1964 годах. Предложение проиллюстрировать Библию ему сделал итальянский миллиардер Джузеппе Альбаретто. Сальвадор Дали, будучи экспериментатором, с большим интересом принялся за работу. Подобный проект предполагал детальное и глубокое изучение текстов Священного Писания.

Работая над проектом, Дали не был ограничен в выборе библейских тем — художник сам принимал решение, что ему проиллюстрировать. Полтора года у художника работал над иллюстрациями - они выполнены в смешанной технике, сочетающей акварель, гуашь, тушь, пастель и карандаш. Потом еще 4 года ушло на их перевод в литографии.