В Волгограде стартовал многожанровый фестиваль «Зебра»

На пятый всероссийский фестиваль детского и молодежного творчества съехались коллективы из Волгоградской, Ростовской и Астраханской областей, Краснодарского и Ставропольского края.

На фестивале творческая детвора и молодежь выступят в номинациях «Хореография», «Вокал» и «Оригинальный жанр». Организаторы праздника приготовили для участников насыщенную культурно-развлекательную программу: это и мастер-классы от профессиональных хореографов и вокалистов и экскурсии по местам воинской славы города-героя Волгограда.

Творческий проект «Зебра» родился как фестиваль областного значения в 2012 году и за три года успел вырасти до общероссийского уровня, рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в областном комитете молодежной политики. Подводя итоги трех сезонов, можно с уверенностью сказать, что многим юным дарованиям фестиваль открывает дорогу в творческую жизнь, так как немало артистов, дебютировавших на сцене «Зебры», сейчас успешно продолжают свою творческую карьеру. А за это время в проекте приняли участие более тысячи талантливых исполнителей и более двухсот творческих коллективов Южного федерального округа.