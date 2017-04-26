Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Названы лучшие школьные театральные коллективы области
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
011
Названы лучшие школьные театральные коллективы области
16 мая, 13:00КультураАвтор: Марина ДорошеваФото: oleg-dmitriev.ru
Читайте
также
Старость не в радость: можно ли в России остаться без пенсии?
Самые «убитые» дороги Волгограда
Мамаев курган в Волгограде вновь озарил «Свет Великой Победы»