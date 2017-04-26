Названы лучшие школьные театральные коллективы области

В финал XI открытого конкурса детских театральных коллективов «Памяти павших будем достойны!» вышли более десятка школьных театров

Всего в этом году в творческом смотре, который проводится с 2007 года, приняли участие более 80-ти творческих объединений. Из представленных ими постановок профессиональное жюри выбрало самые лучшие.

Как сообщили в областном комитете культуры, Тимофей Неклюдов, воспитанник театрального объединения «Конфетти» ДЮЦ «Русинка» города Волжского с поэтической композицией «Не отдадим мы вам свою Россию!» стал лучшим в номинации «Исполнение литературно-поэтических произведений».

В номинации «Исполнение литературно-музыкальных композиций» высшую награду поделили между собой театральный кружок «Мельпомена» из волгоградской школы №73 с композицией «Лицо войны»и театр-студия волгоградской бизнес-гимнази, исполнивший «Прощание с отцом».