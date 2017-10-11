Волгоградцам покажут итальянские комедии и мелодрамы

В рамках российско-итальянского кинофестиваля RIFF волгоградцы смогут посмотреть три современных итальянских фильма. С 13 по 15 октября любители кинопродукции из солнечного Средиземноморья смогут посмеяться над шутками комиков, проникнуться эмоциями мелодрамы и увидеть повседневную жизнь простых неаполитанцев.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета культуры, «итальянский уик-энд» откроется в пятницу комедией «Белое вино из Баббудойу», где в главных ролях сыграли участники популярного стендап-трио. Картина уже получила несколько наград на престижных международных фестивалях.

В субботу зрителей ждёт мелодрама «Счастье быть одной» в духе Вуди Аллена, саундтрек к которой написал лауреат «Оскара» Никола Пьовани, а завершится фестиваль в воскресенье псевдодокументальной лентой «Неаполитанские истории» — этот независимый фильм посвящён будням «маленьких людей» Неаполя, от мигрантов и мелких воришек до монахинь и начинающих художников.