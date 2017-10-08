В Волжском с размахом прошел ежегодный «Константиновский фестиваль»

В Волжском в эти выходные прошел «Константиновский фестиваль» – традиционный осенний праздник казачьей культуры.

Фестиваль состоялся уже в третий раз. Он проводился возле храма святых равноапостольных Константина и Елены в рабочем поселке Краснооктябрьский. Как и в прошлые годы, казаки отмечали праздник с размахом в течение двух дней.

Фото: пресс-служба администрации г. Волжского

Начался праздник в субботу, 7 октября, с соревнований «Казачья удаль» среди команд из разных районов области. В программу зрелищных состязаний вошли лазертаг, стрельба из лука, метание ножа, пики и рубка лозы.

Два дня реконструкторы из Волжского, Волгограда и Астрахани демонстрировали зрителям исторические бои на мечах и копьях.

Как всегда яркими были показательные выступления представителей федерации казачьего рукопашного боя и конно-спортивной школы из города Суровикино.

Волгоградский клуб областной федерации парашютного спорта «Ястреб» организовал прыжки парашютистов прямо на поле, где только что всадники показывали мастерство джигитовки.

Самых маленьких участников фестивали ждала детская развлекательная зона, выступление кукольного театра и мороженое. Кстати, лакомство детям привез волшебник, который появился на настоящем вертолете.

Фото: пресс-служба администрации г. Волжского

Во время праздника был проведен грандиозный флешмоб — хоровод «Ручеек» на 1000 человек.

В воскресенье – во второй день праздника – было показано сценическое представление «Казачья свадьба» со сватовством, «умыканием невесты» и другими традиционными обрядами, способствующими созданию православной семьи. Гостями этой свадьбы стали все участники фестиваля, для которых было приготовлено гигантское угощение – калач длиной 20 метров и шириной 3 метра.

До конца фестиваля на территории, где оно проводился, работала ярмарка ремесленников. Здесь можно было приобрести казачью атрибутику, одежду и различные сувениры.

Фестиваль посетили несколько тысяч гостей, приехавших как из Волжского, так и из других городов и районов Волгоградской области. В ходе массового мероприятия охрану общественного порядка обеспечили сотрудники городского Управления МВД.

Фото: пресс-служба администрации г. Волжского