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В Волжском с размахом прошел ежегодный «Константиновский фестиваль»
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волжском с размахом прошел ежегодный «Константиновский фестиваль»

Сегодня, 18:55КультураСтанислав ЛопатинФото: пресс-служба администрации г. Волжского
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