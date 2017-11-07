За неделю фильм Елены Исинбаевой собрал тысячи просмотров

С момента выхода фильма «Сергей не один» прошла всего неделя, а количество просмотров уже достигло двух тысяч. Более 250 человек посмотрели картину в одной из социальных сетей, остальные – на сайте благотворительного фонда Елены Исинбаевой.

Сергей Ярославцев живет в городе Новочеркасск. Мальчик увлекается творчеством. Особенно любит рисовать и мечтает стать художником.

- Все начиналось с набросков, картин на праздничные выставки. Сначала на патриотические темы – 9 мая, затем к 8 марта, - рассказывают знакомые Сережи, - Потом это выросло в видение природы на бумаге. Пошли холсты.

На полотне кто-то невидимый водит кистью, появляются стволы деревьев, зелень…

- Чтобы красиво смотрелось, надо правильно класть мазки в разные стороны. Мне природу нравится рисовать – легче и ярче краски. А вот цвета сложные – сложно понять, где тени, где высветления. Садиться надо с хорошим настроением, вдохновением, и все пойдет, - философствует юный художник.

К этому моменту зритель узнает подростка с творческой стороны. Масляным краскам предпочитает акрил, в 13 лет единственный из 36 претендентов в Ростовской области получил международную премию «Филантроп». Однако герой решается раскрыть и другую сторону жизни.

- Меня зовут Ярославцев Сергей, мне 14 лет. Родился в городе Каменск-Шахтинский. С 4 лет проживаю в Новочеркасском детском доме-интернате для детей с физическими недостатками. Моя болезнь – артрогрипоз. Это когда верхние и нижние конечности не работают, - говорит мальчик.

Сергей прикован к инвалидному креслу, но он научился жить с тем, что дала природа. По словам друзей, он приспособился, поэтому ни в чем себя не ограничивает. Рисует, держа кисть зубами, аккуратно и точно выводит даже самые мелкие детали, как настоящий мастер.

- Я руками не смогу нарисовать, а тут зубами, - восхищается товарищ, - Если будет развиваться дальше, то начнет вдохновлять людей.

Герой истории очень любит общаться. С некоторыми ребятами его связывает 7-8 лет крепкой дружбы. «Они классные. Мы помогаем друг другу и вдохновляем», - отзывается Сергей.

Времени хватает и на общение в интернете. Печатает на клавиатуре карандашом, который, как и кисть, держит в зубах, на мышку нажимает подбородком. И самый большой страх мальчика – в один момент открыть глаза и понять, что одинок. Ни близких, ни родных, ни друзей.

Но такого не случится, уверена Елена Исинбаева, потому что история молодого художника, который, несмотря на все преграды, продолжает верить в мечту – мотивация для многих. К такой уверенной и интересной личности всегда будут тянуться люди.

- Сергей сильный духом человек. Ему не нужно ничего, кроме одного – вашего внимания. Добавь Сергея в друзья, - просит Елена Исинбаева на последних секундах фильма.

К короткометражке прилагается ссылка на страничку Сергея Ярославцева в социальных сетях. Многие волгоградцы уже успели подружиться с талантливым художником, о чем они написали в комментариях.

История мальчика тронула сердца горожан еще в тот момент, когда они смотрели трейлер со слезами на глазах. Пользователи восхищались и писали олимпийской чемпионке, что такие проекты вселяют силу, а страна должна знать своих героев.

Идея снять короткометражку у Елены Исинбаевой и команды благотворительного фонда после знакомства с Сергеем на открытии спортивной площадки в Новочеркасске. Работа над фильмом велась с прошлого года. Его премьера состоялась 18 августа на фестивале короткометражного кино «Короче», который прошел в Калининграде.

Теперь фильм есть в открытом доступе на официальном сайте Фонда и в соцсетях. Главное, досмотреть о последней секунды - порой именно за финальными титрами скрывается самая главная мысль.