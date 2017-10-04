ТПП РФ поддержит развитие гуманитарного сотрудничества России с Италией

Руководство Торгово-промышленной палаты РФ предлагает вернуться к схеме ежегодного двустороннего заседания российско-итальянского Форума-диалога для развития гуманитарного сотрудничества.

Возникновение напряженности в отношениях между РФ и ЕС почти не повлияло на культурный и научный обмен с Италией. Яркий тому пример – сотрудничество наших стран под эгидой Форума-диалога, которое не было заморожено и в рамках которого проводится ряд совместных мероприятий, укрепляющих двусторонние отношения.

Как сообщили в пресс-службе ТПП РФ, например, буквально на днях в Милане завершился традиционный фестиваль «Российская культурная миссия». Он вошел в программу официальных мероприятий Форума-диалога и вызвал большой интерес со стороны итальянских партнеров.

Вместе с тем, такие проекты при всей своей успешности, носят точечный характер. Необходимо систематизировать и в дальнейшем осуществлять нашу совместную деятельность, в первую очередь, регулярно «сверяя часы» с итальянскими коллегами. Поэтому наше предложение о возвращении к схеме ежегодного двустороннего заседания Форума-диалога в расширенном составе сейчас как никогда актуально.вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ, сопредседатель Форума-диалога Владимир Дмитриев

Владимир Дмитриев сообщил, что в следующем году планируется провести ряд крупных мероприятий без привязки к межгосударственным консультациям или визитам высокого уровня. Одним из них станет организация поездки делегации Русской православной церкви в Италию. Владимир Дмитриев напомнил, что первая встреча представителей христианских церквей состоялась в Москве в январе этого года.

«Мы поддерживаем межрелигиозный диалог, межвузовские обмены, в центре наших интересов малый и средний бизнес», – уточнил вице-президент ТПП РФ.

По словам Владимира Дмитриева, итальянские партнеры также поддержали идею создания Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, инициированного Форумом-диалогом и Российско-итальянским центром при Российской академии народного хозяйства и государственной службы.