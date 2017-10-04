Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Спецпроекты
ТПП РФ поддержит развитие гуманитарного сотрудничества России с Италией
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%94%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%b2+%d0%a2%d0%9f%d0%9f

ТПП РФ поддержит развитие гуманитарного сотрудничества России с Италией

Сегодня, 15:50КультураСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Торгово-промышленной палаты РФ/ tpprf.ru
Читайте
также
Жизнь – не сахар: опасно, долго, нервно
Калачевский алкоголик признался в убийстве и показал, как душил ребенка
Армен Оганесян: «Усилия по ремонту волгоградских дорог слабы и безвольны»