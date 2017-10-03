На фестивале китайской культуры волгоградцы послушали пекинскую оперу

В областной библиотеке имени Горького в Волгограде прошёл фестиваль китайской культуры. В нём приняли участие представители ВГСПУ, института Конфуция и других организаций.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета культуры, мероприятие с затейливым названием «Караван культур: Китай и Россия. Арт-перформанс поэзии, живописи и музыки» было доступно для всех желающих. Волгоградцы получили возможность бесплатно посетить тематические фотовыставки, принять участие в поэтических чтениях и полюбоваться показом китайских национальных костюмов.