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На фестивале китайской культуры волгоградцы послушали пекинскую оперу
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Festival kitayskoy kultury post reliz

На фестивале китайской культуры волгоградцы послушали пекинскую оперу

Вчера, 14:21КультураНикита ДробныФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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