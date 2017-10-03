На фестивале китайской культуры волгоградцы послушали пекинскую оперу
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета культуры, мероприятие с затейливым названием «Караван культур: Китай и Россия. Арт-перформанс поэзии, живописи и музыки» было доступно для всех желающих. Волгоградцы получили возможность бесплатно посетить тематические фотовыставки, принять участие в поэтических чтениях и полюбоваться показом китайских национальных костюмов.
В рамках фестиваля также прошли мастер-классы по различным декоративно-прикладным искусствам, лекция о традиционной китайской медицине и презентация чайной церемонии. В завершение встречи ректор Волгоградского государственного социально-педагогического университета Александр Коротков передал в дар библиотеке имени Горького уникальную коллекцию книг о китайской культуре, а посетители мероприятия послушали ранее не исполнявшийся в Волгограде фрагмент исторической пекинской оперы.
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