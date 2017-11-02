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Театралы Волгограда познакомятся с новой интерпретацией рассказа Достоевского
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Театралы Волгограда познакомятся с новой интерпретацией рассказа Достоевского

Сегодня, 17:26КультураНаталья ЖурбинаФото: Tsargrad.tv
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