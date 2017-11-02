Театралы Волгограда познакомятся с новой интерпретацией рассказа Достоевского

14 ноября в 19:30 на сцене Волгоградского молодёжного театра будет представлен новый оригинальный проект, автором которого выступил ведущий артист «Молодёжки» Игорь Мишин.

- Как я отношусь к зебрам? - пытается объяснить выбор произведения, особенности постановки и суть названия нового проекта Игорь Мишин. - Отвечаю: никак. К парашютистам такое -же отношение, спокойное и ровное. Они мне не интересны. Но! Череда событий и житейских катастроф, не без участия Фёдора Достоевского, привели к тому, что должна состояться премьера.