Театралы Волгограда познакомятся с новой интерпретацией рассказа Достоевского
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградского молодежного театра, Игорь Мишин поставил спектакль «Зебра и парашютист» по мотивам фантастического рассказа Фёдора Достоевского «Кроткая».
Сам постановщик определил жанр спектакля, как трагифарш.
- Как я отношусь к зебрам? - пытается объяснить выбор произведения, особенности постановки и суть названия нового проекта Игорь Мишин. - Отвечаю: никак. К парашютистам такое -же отношение, спокойное и ровное. Они мне не интересны. Но! Череда событий и житейских катастроф, не без участия Фёдора Достоевского, привели к тому, что должна состояться премьера.
В проекте заняты хорошо знакомые зрителям актеры молодёжного театра: Валерий Краснов, Тамара Матвеева, Александр Кривич и сам Игорь Мишин.
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