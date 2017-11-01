Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Памятник строителям Волгограда спроектируют признанные мастера
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%a1%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9 %d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b5%d1%80

Памятник строителям Волгограда спроектируют признанные мастера

Сегодня, 14:04КультураНикита ДробныФото: XVodolazx (CC BY-SA 3.0)/ commons.wikimedia.org
Читайте
также
Житель Волгоградской области собрался построить мечеть на огороде
Референдум по волгоградскому времени подготовят оперативно, но без спешки
Андрей Бочаров с семьей погрузится в историю в мультимедийном музее