Памятник строителям Волгограда спроектируют признанные мастера
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, конкурс организован мэрией при поддержке Союза строителей Волгоградской области. Его главная цель — напомнить горожанам о самоотверженном труде тех людей, чьими усилиями послевоенный Сталинград был поднят из руин и начал приобретать современный облик.
С идеей установки памятника строителям Волгограда выступило местное сообщество архитекторов. Предложение поддержал губернатор Андрей Бочаров: по его мнению, скульптура будет символизировать не только возрождение разрушенного города, но и те масштабные преобразования, которые областной центр переживает в преддверии чемпионата мира по футболу. Статую планируется установить в самом центре Волгограда, в Сурском сквере на улице Мира — именно отсюда город начинали отстраивать заново.
Все предложенные на конкурс проекты будут оцениваться с точки зрения оригинальности, эстетической выразительности и образности. Лучший вариант скульптуры будет выбран лишь 19 декабря после тщательной проверки и оценки.
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