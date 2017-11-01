Памятник строителям Волгограда спроектируют признанные мастера

В Волгограде стартовал конкурс на лучший проект памятника строителям города, поднявшим его из руин после войны. Свои идеи скульптуры предложат признанные мастера искусства, в том числе заслуженные художники РФ.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, конкурс организован мэрией при поддержке Союза строителей Волгоградской области. Его главная цель — напомнить горожанам о самоотверженном труде тех людей, чьими усилиями послевоенный Сталинград был поднят из руин и начал приобретать современный облик.

С идеей установки памятника строителям Волгограда выступило местное сообщество архитекторов. Предложение поддержал губернатор Андрей Бочаров: по его мнению, скульптура будет символизировать не только возрождение разрушенного города, но и те масштабные преобразования, которые областной центр переживает в преддверии чемпионата мира по футболу. Статую планируется установить в самом центре Волгограда, в Сурском сквере на улице Мира — именно отсюда город начинали отстраивать заново.