Новый сезон областная филармония открывает с новым директором

Сегодня Волгоградская областная филармония открывает новый концертный сезон. Этому событию посвящен брифинг, который проходит в эти минуты в Центральном концертном зале.

Как сообщает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», с журналистами прямо в фойе филармонии встретились вице-губернатор - председатель областного комитета культуры Владимир Попков, недавно приступивший к своим обязанностям главный дирижер Волгоградского симфонического оркестра Андрей Аниханов и новый директор филармонии Станислав Малых, ранее руководивший Волгоградским музыкальным театром.

Назначение нового директора состоялось буквально накануне - по словам вице-губернатора Владимира Попкова, занимавшая эту должность с марта нынешнего года Светлана Матова «организационную задачу, поставленную областным комитетом культуры, выполнила». К свои обязанностям Станислав Малых приступил с сегодняшнего дня.

Напомним, на протяжении нескольких последних месяцев филармонию буквально сотрясали скандалы, связанные с процессом оптимизации. Ее необходимость учредители объясняли тем, что в ходе проверки, проведенной весной, аудиторы КСП выявили целый «букет» нарушений. Однако перестройка деятельности крупнейшего учреждения культуры проходила довольно болезненно для его коллектива - многие музыканты и исполнители или уволились сами, или контракты с ними не были продлены. Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», артисты долгое время находились в неведении относительно своей судьбы, а руководство филармонии, по их словам, избегало общения с ними.