Выступление волгоградцев завершилось незапланированной автограф-сессией
Участники коллектива - далеко не профессиональные артисты. Сценическая деятельность для них лишь хобби, но к нему певцы относятся серьезно. Самостоятельно репетируют, придумывают эффектные голосовые приемы, даже хореографию включают. Номер превращается чуть ли не в театральную зарисовку.
Демонстрировать таланты в Москве пришлось на двух площадках. 30 минут на сцене - и 25 тысяч зрителей покорены. Не успели волгоградцы спуститься со сцены, как к ним выстроилась очередь с блокнотами, листками, ручками и фотоаппаратами.
Организаторам пришлось в срочном порядке найти и устроить место для незапланированной автограф-сессии. Дело в том, что толпа перегородила выход другим артистам.
Кульминацией фестиваля стало выступление Большого русского хора под руководством главного дирижёра, народного артиста России Павла Овсянникова. Как сообщает пресс-служба комитета областного культуры, артисты вокального ансамбля «Особинка» исполнили одну из ведущих партий.
Всего в сводный хор было отобрано более тысячи профессиональных артистов. Народные, советские и современные эстрадные песни звучали в сопровождении симфонического оркестра.