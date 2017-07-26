Выступление волгоградцев завершилось незапланированной автограф-сессией

В Москве отгремел межрегиональный фестиваль славянского искусства «Русское поле». Среди участвовавших в нем 60 коллективов из различных уголков страны был и народный вокальный ансамбль «Особинка» из р.п. Средняя Ахтуба.

Участники коллектива - далеко не профессиональные артисты. Сценическая деятельность для них лишь хобби, но к нему певцы относятся серьезно. Самостоятельно репетируют, придумывают эффектные голосовые приемы, даже хореографию включают. Номер превращается чуть ли не в театральную зарисовку.

Демонстрировать таланты в Москве пришлось на двух площадках. 30 минут на сцене - и 25 тысяч зрителей покорены. Не успели волгоградцы спуститься со сцены, как к ним выстроилась очередь с блокнотами, листками, ручками и фотоаппаратами.

Организаторам пришлось в срочном порядке найти и устроить место для незапланированной автограф-сессии. Дело в том, что толпа перегородила выход другим артистам.

Кульминацией фестиваля стало выступление Большого русского хора под руководством главного дирижёра, народного артиста России Павла Овсянникова. Как сообщает пресс-служба комитета областного культуры, артисты вокального ансамбля «Особинка» исполнили одну из ведущих партий.