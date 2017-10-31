На этой неделе камышинская полиция проверит в районе неблагополучные семьи

С понедельника на территории Камышинского района полиция начала проводить профилактический рейд «Неблагополучные семьи».

Мероприятие направлено на предупреждение семейного неблагополучия, выявление родителей, отрицательно влияющих на детей, жестоко обращающихся с ними, снижение негативного влияния на образ жизни детей со стороны взрослых.

Как сообщили в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», кроме полицейских, в рейде примут участие представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки, образования, социальной защиты.

Наряду с квартирами и домовладениями будут проверены и места вероятного скопления граждан, ведущих антиобщественный образ жизни. Здесь проверяющие собираются искать беспризорников, а также выявлять лиц, уклоняющихся от воспитания своих детей, вовлекающих их в пьянство, попрошайничество и иную противоправную деятельность.