На этой неделе камышинская полиция проверит в районе неблагополучные семьи
Мероприятие направлено на предупреждение семейного неблагополучия, выявление родителей, отрицательно влияющих на детей, жестоко обращающихся с ними, снижение негативного влияния на образ жизни детей со стороны взрослых.
Как сообщили в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», кроме полицейских, в рейде примут участие представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки, образования, социальной защиты.
Наряду с квартирами и домовладениями будут проверены и места вероятного скопления граждан, ведущих антиобщественный образ жизни. Здесь проверяющие собираются искать беспризорников, а также выявлять лиц, уклоняющихся от воспитания своих детей, вовлекающих их в пьянство, попрошайничество и иную противоправную деятельность.
Профилактический рейд «Неблагополучная семья» продлится в Камышинском районе до 3 ноября.
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