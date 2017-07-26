В Красноармейском районе появились сразу две литературные интернет-лавочки

Скачать произведения, входящие в «золотой фонд» художественной литературы, теперь могут и жители самого южного района Волгограда.

ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщало о том, что в центре города, в Комсомольском саду появилась «Литературная скамейка». Теперь подобные интеллектуальные объекты установили на бульваре Энгельса и набережной Волго-Донского судоходного канала.

Напомним, «Литературная скамейка» позволяет бесплатно скачать произведения, относящиеся к мировой классике, в свой смартфон или планшет. Для загрузки книги необходимо воспользоваться QR-кодом, в случае затруднений поможет находящаяся здесь же, на лавочке, инструкция по использованию.

Фото: vk.com/muforum