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В Красноармейском районе появились сразу две литературные интернет-лавочки
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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В Красноармейском районе появились сразу две литературные интернет-лавочки
Сегодня, 14:48ГородНаталья ЖурбинаФото: itd2.ru
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