В Красноармейском районе появились сразу две литературные интернет-лавочки

ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщало о том, что в центре города, в Комсомольском саду появилась «Литературная скамейка». Теперь подобные интеллектуальные объекты установили на бульваре Энгельса и набережной Волго-Донского судоходного канала.
Напомним, «Литературная скамейка» позволяет бесплатно скачать произведения, относящиеся к мировой классике, в свой смартфон или планшет. Для загрузки книги необходимо воспользоваться QR-кодом, в случае затруднений поможет находящаяся здесь же, на лавочке, инструкция по использованию.
Волгоградцы признаются, что «Литературные скамейки» редко пустуют, а желающих прикоснуться к великим литературным произведениям немало. Кстати, примечательно, что одна из таких «интеллектуальных» скамеек установлена недалеко от действующей библиотеки, так что волгоградцы могут не только скачать электронную версию, но и при желании - взять в библиотеке традиционную, печатную книгу.