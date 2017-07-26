Рядом с железной дорогой на Мамаевом кургане появится ограждение

Рядом с железнодорожными путями на территории Мамаева кургана в Волгограде установят ограждение. Таким образом планируется обезопасить жителей и гостей города-героя от несчастных случаев.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Приволжской ЖД, на данный момент возможность установки забора вдоль железнодорожных путей находится на стадии рассмотрения. Ограждение с высокой вероятностью появится возле двух веток, по которым ходят пассажирские поезда и электрички.

«Закрыть» транспортные линии от посетителей Мамаева кургана железнодорожники собираются ради безопасности самих горожан и туристов. Будет ли ограждение сплошным, пока не уточняется.

Напомним, сейчас у подножия Мамаева кургана идёт строительство парковки к чемпионату мира по футболу 2018 года. В связи с этим была вырублена часть деревьев в мемориальном парке – представители коммунальных служб утверждают, что уничтожали лишь сухие растения. Обустройство парковки вызвало протесты некоторых общественников и членов регионального обкома КПРФ – они уверены, что вырубка деревьев является «актом вандализма», хотя многие зелёные насаждения у подножия Мамаева кургана погибли во время сильной засухи и были спилены ещё в 2012 году.

А в конце прошлой недели директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин сделал официальное заявление, что «Аллея вдов» нигде по документам не значится.