Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Подробно
Спецпроекты
Рядом с железной дорогой на Мамаевом кургане появится ограждение
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
733059 900
Рядом с железной дорогой на Мамаевом кургане появится ограждение
Сегодня, 09:56ГородНикита ДробныФото: http://roman983.livejournal.com
Читайте
также
Карту «Волна» можно будет пополнить в терминалах QIWI
Волгоградцы пытаются повторить эксперимент от ИА «НовостиВолгограда.ру»
Большинство деревьев в так называемом «парке вдов» погибли ещё в 2012 году