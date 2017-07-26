Передвижные туалеты к ЧМ-2018 обойдутся Волгограду в 54,5 млн рублей

Центр организации закупок Волгоградской области разместил на специализированном портале информацию о проведении электронных торгов по приобретению передвижных туалетных павильонов. Туалеты, необходимые гостям ЧМ-2018, будут куплены в лизинг и обойдутся городу примерно в 54,5 млн рублей.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на закупочную документацию, средства для приобретения туалетных модулей будут выплачиваться из городского бюджета в течение четырёх лет. В текущем году на эти цели выделено около 10,1 млн рублей. Цена контракта включает аванс, лизинговые платежи и стоимость выкупа имущества (не более 20% от изначальной суммы).

Согласно техническому заданию, город получит передвижные туалеты к 20 февраля следующего года – то есть какое-то время деньги из бюджета будут уходить на аренду ещё не предоставленного оборудования. В закупочной документации речь идёт о двадцати двух мобильных туалетных павильонах, из которых четыре будут рассчитаны на два места, ещё четыре – на шесть и четырнадцать – на пять мест, включая одно для инвалидов.

В техзадании подробно перечисляются требования, которым должны будут соответствовать передвижные туалеты. В частности, все кабинки будут оборудованы подвесными унитазами, раковинами и зеркалами, а в конструкции некоторых предусмотрены электросушители для рук и даже аудиоколонки.