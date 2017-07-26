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Передвижные туалеты к ЧМ-2018 обойдутся Волгограду в 54,5 млн рублей
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
Toilet
Передвижные туалеты к ЧМ-2018 обойдутся Волгограду в 54,5 млн рублей
Сегодня, 13:47ГородНикита ДробныФото: закупочная документация
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