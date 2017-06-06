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Губернатор проконтролирует реконструкцию волгоградского ЦПКиО
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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Губернатор проконтролирует реконструкцию волгоградского ЦПКиО
Сегодня, 11:54ГородНикита ДробныФото: Where.ustravelservices.ru
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