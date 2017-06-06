Губернатор проконтролирует реконструкцию волгоградского ЦПКиО

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл рабочее совещание в Центральном парке культуры и отдыха, где компания-концессионер ведёт активные работы по реконструкции. Глава региона осмотрел парк и пообещал взять на контроль ход его обновления.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, в первую очередь губернатор обратил внимание на прокладку инженерных коммуникаций в парке. Андрей Бочаров отметил, что на территории ЦПКиО необходимо создать качественную систему орошения и предусмотреть строительство новой насосной станции.

Кроме того, глава региона поручил расширить зону благоустройства в окрестностях парка: по его словам, она должна пролегать до самого моста через Волгу. Поскольку рядом с ЦПКиО и стадионом «Волгоград Арена» в будущем планируется обустроить полноценный пляж, губернатор порекомендовал уже сейчас задуматься о комплексном проекте реконструкции этой территории.

В свою очередь, директор компании-концессионера ООО «Парк» Пётр Пигалев отчитался об объёмах работы, выполненной в парке на данный момент. По его словам, сейчас в ЦПКиО на 70% завершено формирование склонов, начинается оборудование прогулочной зоны. В планах – восстановление блиндажа генерала Родимцева, реконструкция построенного в XIX веке «Нобелевского городка», установка колеса обозрения и композиции в виде знамени 62-й Армии, на которой будут размещены архивные фотографии военных лет.

Напомним, соглашение о передаче Центрального парка культуры и отдыха в концессию было подписано администрацией Волгограда в начале июня. Концепция обновления парка прошла согласование с жителями города. Реконструированный ЦПКиО, по предварительной информации, откроют для посещения в полном объёме в 2020 году.

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