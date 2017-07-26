Автогрейдером и катком - по бездорожью проезда Дорожников

В Волгограде на проезде Дорожников, где десятилетиями не было полноценного ремонта, идет устройство основания дорожного полотна.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, в этом году будет отремонтировано более 2 тыс. кв. метров проезда Дорожников от улицы Краснополянской до улицы Землячки. Сейчас здесь работает крупная спецтехника - автогрейдер, каток — а далее предстоят процессы укладки выравнивающего слоя. Для того,чтобы ликвидировать существующие провалы, его нужно уложить 2,5 тыс. тонн. Заврешающий станет верхнее покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Проезд Дорожников отличается сложным рельефом. Чтобы обеспечить эффективное водоотведение, подрядчик проводил перепрофилирование обочин для оттока воды с проезжей части.