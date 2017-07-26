Автогрейдером и катком - по бездорожью проезда Дорожников

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, в этом году будет отремонтировано более 2 тыс. кв. метров проезда Дорожников от улицы Краснополянской до улицы Землячки. Сейчас здесь работает крупная спецтехника - автогрейдер, каток — а далее предстоят процессы укладки выравнивающего слоя. Для того,чтобы ликвидировать существующие провалы, его нужно уложить 2,5 тыс. тонн. Заврешающий станет верхнее покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Проезд Дорожников отличается сложным рельефом. Чтобы обеспечить эффективное водоотведение, подрядчик проводил перепрофилирование обочин для оттока воды с проезжей части.
В мэрии обращают внимание автомобилистов, что в связи с продолжением работ на проезде Дорожников им придется корректировать свой маршрут. До 4 августа здесь будет прекращено движение автотранспорта в границах от Третьей Продольной магистрали до улицы Танкистов. Объезд осуществляется по автомобильным дорогам Третьей Продольной магистрали, улицам Землячки, Танкистов, Восточно-Казахстанской, 51-й Гвардейской, Исторической.