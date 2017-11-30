Валерий Явецкий: волгоградский «Красный Октябрь» намеренно «топят»

Руководство волгоградского металлургического комбината «Красный Октябрь» и лично владелец предприятия Дмитрий Герасименко делают всё возможное, чтобы привести завод к банкротству и прекращению производственной деятельности. В этом уверен бывший гендиректор комбината Валерий Явецкий.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», свои опасения Валерий Явецкий озвучил изданию «Новые Известия». Бывший гендиректор отреагировал на пресс-конференцию, которую недавно дал через Интернет собственник «Красного Октября» Дмитрий Герасименко. По словам Явецкого, предприятие пора спасать — в том числе от владельца, который не заинтересован в его дальнейшем развитии.

Для Волгограда «Красный Октябрь» — без преувеличения легендарный завод. Комбинат пережил Сталинградскую битву и уже спустя пять месяцев после её окончания выдал первую плавку стали. К 1990-м предприятие могло выплавлять по 2 млн тонн стали в год, прокатывать — ещё 1,5 млн тонн. Однако в последние годы комбинат переживает нелёгкие времена. Сейчас о заводе, долго считавшемся одной из «визитных карточек» Волгограда, вспоминают в основном в связи с миллионными штрафами за загрязнение окружающей среды и претензиями надзорных ведомств.

На сегодняшний день «Красным Октябрём» владеет компания Red Oktober International, зарегистрированная в Швейцарии. Её единственный акционер — бизнесмен Дмитрий Герасименко, в отношении которого возбуждено несколько уголовных дел. По версии правоохранительных органов, Герасименко причастен к хищению коммерческого кредита от ВТБ на сумму в 65 млн долларов, который был выделен заводу на пополнение оборотных средств. Уже после получения кредита ЗАО «ВМЗ Красный Октябрь» обанкротилось, а его активы прибрало к рукам принадлежащее бизнесмену ОАО «ВМК Красный Октябрь».

В данный момент Дмитрий Герасименко скрывается за границей — что, впрочем, не мешает ему давать пресс-конференции. Во время своей последней беседы с журналистами владелец «Красного Октября» заявил, что «предприятие работает и динамично развивается, а претензии к нему со правоохранительных и надзорных органов беспочвенны». Однако Валерий Явецкий считает иначе: по его мнению, именно нынешнее руководство комбината должно нести ответственность за его плачевное состояние.

— У меня другая оценка того, что происходит на предприятии сегодня и последние несколько лет. На самом деле эта пресс-конференция — отчаянная попытка Герасименко создать «информационную прикрытие» реальным процессам, которые происходят на ВМК и, возможно, оказать давление на правоохранительные, надзорные органы и власть. Попытка переложить ответственность «с больной головы на здоровую», сказать, что в проблемах предприятий виноваты власть и правоохранительные органы, а не собственник и руководство предприятия. Откровенная ложь, — уверен Валерий Явецкий.

По словам бывшего гендиректора «Красного Октября», проработавшего в этой должности три года, из-за действий руководителей завода в коллективе предприятия сложилась напряжённая, нездоровая обстановка. Многие сотрудники, по-прежнему работающие на комбинате, отказываются комментировать те процессы, которые там происходят.

Ситуация в коллективе нервная, люди напуганы. Для Герасименко люди — никто. «Быдло» — это самое безобидное, что можно слышать от него в адрес рабочих.Валерий Явецкий, бывший гендиректор ВМК «Красный Октябрь»https://newizv.ru/news/economy/30-11-2017/valeriy-yavetskiy-kto-i-zachem-topit-krasnyy-oktyabr

— Ситуация такова, что государственный оборонный заказ на стратегически важном предприятии может быть не исполнен, а волгоградским заводам (ныне АО ВМК КО и АО ВМЗ КО) предписана судьба «БВК» и других предприятий, тысячи сотрудников заводов могут в одночасье оказаться на улице без работы, а власть будет вынуждена, как всегда, спасать и предприятие, и людей, — предупреждает г-н Явецкий. — Герасименко будет продолжать незаконно обогащаться, продолжая обкрадывать государство, наращивая убытки предприятия.

Валерий Явецкий утверждает, что располагает доказательствами своей правоты. По его словам, прямо сейчас на «Красном Октябре» уничтожается производственная база, демонтируются и режутся на металлолом уникальные станки для производства спецстали. Планируется перенос оборудования, предназначенного для выпуска продукции по заказу Минобороны, хотя это чревато ухудшением её качества.

Полностью остановлено техническое перевооружение и строительство новых, в том числе ранее уже начатых, производственных объектов. Новые термические печи, предназначенные для высокотемпературного нагрева металла вывозятся на Златоустовский электрометаллургический завод, который, кстати, я утверждаю это, приобретён на средства, которые заработал «Красный Октябрь», мы заработали — волгоградские металлурги.Валерий Явецкий, бывший гендиректор ВМК «Красный Октябрь»https://newizv.ru/news/economy/30-11-2017/valeriy-yavetskiy-kto-i-zachem-topit-krasnyy-oktyabr

Ко всему прочему, как ранее уже писало ИА «НовостиВолгограда.ру», «Красный Октябрь» так до сих пор и не выполнил взятые на себя экологические обязательства. На установку газоочистных сооружений предприятию требуются заёмные средства на сумму до 2 млрд рублей — но ни один банк не станет кредитовать предприятие, чей владелец находится в розыске, а имущество и акции арестованы.

— Вообще Герасименко и не собирался ставить это оборудование. Необходимую проектную документацию для монтажа даже не готовили, — подчёркивает Валерий Явецкий. — Осознанно разрушается уникальный кадровый потенциал производства. За этот год по указанию Герасименко уволены (кого-то сократили, кого-то принудили к увольнению) сотни квалифицированных специалистов в области металлургического и машиностроительных производств. При этом заработная плата работников заводов снизилась. С декабря 2016 года по октябрь 2017 года численность работающих на АО ВМК «Красный Октябрь» сократилась с 5200 человек до менее чем 4000 человек; на АО ВМЗ «Красный Октябрь» численность менее чем за год сократилась с 1100 до 800 человек. Сокращение персонала заводов продолжается.

По словам г-на Явецкого, сам он уволился после того, как отказался выполнять распоряжение Дмитрия Герасименко о массовом сокращении квалифицированных рабочих. Из-за хладнокровного увольнения опытного персонала на «Красном Октябре» с апреля прекращены все ремонтные работы по поддержанию опасных производственных объектов. Сорван срок государственного оборонного заказа, хотя с недавних пор это считается уголовным преступлением. В социальном плане увольнение рабочих также вызывает большие опасения: некоторые сотрудники комбината, возможно, найдут работу на возрождающемся Волгоградском алюминиевом заводе или реанимируемом «Химпроме», но многие другие останутся без средств к существованию.

О целенаправленных и системных действиях по доведению предприятий до очередного банкротства и их последующей остановке говорят также факты о финансовой деятельности заводов. За три года дебиторская задолженность составила порядка 5,7 млрд рублей. Налицо схема, в которой деньги выводятся за границу и оседают на счетах «беглого олигарха» через торговый дом «Красный Октябрь» и аффилированные компании.Валерий Явецкий, бывший гендиректор ВМК «Красный Октябрь»https://newizv.ru/news/economy/30-11-2017/valeriy-yavetskiy-kto-i-zachem-topit-krasnyy-oktyabr

При этом на продукцию, которую производит комбинат, спрос есть и на российском рынке, и за рубежом, — но деньги, вырученные за счёт её продажи, сам завод не получает, у него копятся долги. Виной тому, считает бывший гендиректор, «мутная схема», с помощью которой Дмитрий Герасименко завладел предприятием. Помимо растраты кредита от ВТБ, волгоградские следователи подозревают бизнесмена в незаконном выводе активов на 6,2 млрд рублей в ходе процедуры банкротства завода. Эти деньги, по мнению г-на Явецкого, могли стать для Герасименко достаточно привлекательной компенсацией за уголовное преследование и развал легендарного предприятия.

— Очень важным во всей истории с «Красным Октябрём» может быть ещё один факт. В прессе проходила информация о том, что бывший гражданин Украины Герасименко может быть связан и вообще действует в интересах скандально известного украинского олигарха Коломойского, у которого есть аналогичное предприятие на Украине. Если это так, то становится понятно, зачем собственнику или тому, кто за ним может стоять, надо разрушать предприятие, — говорит Валерий Явецкий.

Бывший гендиректор даже допускает, что Герасименко может попытаться дестабилизировать ситуацию в Волгограде перед президентскими выборами 2018 года и продолжить массовые увольнения рабочих, чтобы спровоцировать акции протеста и рост социальной напряжённости. Чтобы этого не произошло, считает Валерий Явецкий, «Красный Октябрь» нужно срочно вернуть в российскую юрисдикцию. Есть надежда, что проблему решит вмешательство губернатора Андрея Бочарова, который стремится возродить былую индустриальную мощь региона.

— Я вижу, как губернатор относится к промышленному комплексу Волгоградской области. У нас перед глазами то, как исправилась ситуация с алюминиевым заводом — фактически перезапустили производство, набирают сотрудников; какие перспективы появились по развитию площадки «Химпрома». Это стало возможным прежде всего благодаря усилиям губернатора, — подчёркивает г-н Явецкий.