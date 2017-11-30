В Волгограде модернизируют завод по ремонту электротранспорта
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии, администрацией Волгограда принято решение о расширении и модернизации производственной базы завода «ВЭТА».
Предприятие «ВЭТА», входящее в «Метроэлектротранс», начало работать c 1969 года. Последняя крупная модернизация завода состоялась в 1999 году. С тех пор оборудование устарело. Однако, сама производственная площадка, как ремонтная база, слишком важна для предприятия, чтобы от нее избавиться. Она должна и будет действовать, но в обновленном виде.
Прежде всего нововведения коснутся оборудования ремонтной базы. Благодаря проведенной модернизации на заводе «ВЭТА» расширится формат ремонтных работ подвижного состава, а также станет возможным обслуживания таких современных видов общественного транспорта, как электробусы.
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