В Волгограде модернизируют завод по ремонту электротранспорта

В волгоградский завод «ВЭТА», являющийся структурным подразделением МУП «Метроэлектротранс», вдохнут новую жизнь.

Предприятие «ВЭТА», входящее в «Метроэлектротранс», начало работать c 1969 года. Последняя крупная модернизация завода состоялась в 1999 году. С тех пор оборудование устарело. Однако, сама производственная площадка, как ремонтная база, слишком важна для предприятия, чтобы от нее избавиться. Она должна и будет действовать, но в обновленном виде.