С 1 декабря автобус №2 станет доезжать до кинотеатра «Юбилейный»
Изменения в маршрут внесены с учетом потребностей горожан и анализа данных о пассажиропотоке, пояснили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-служба городской администрации.
Теперь автобус «двойка» свяжет центр Волгограда с самым южным районом, тем самым повысив транспортную доступность Заканалья. До настоящего времени конечной остановкой была улица Тополевая в Кировском районе.
По будням первый автобус от кинотеатра «Юбилейный» станет отправляться в 4.45. От центрального железнодорожного вокзала – в 6.25.
Интервал движения по будням составит в среднем 7-13 минут. После семи вечера интервал будет увеличиваться. Последний рейс из Красноармейского района – в 20.20, от вокзала – в 22.00.
Чтобы обеспечить оптимальный режим работы общественного транспорта по этому направлению, количество подвижного состава уже увеличено почти на треть. Сейчас по маршруту №2 курсируют 30 автобусов большой вместимости от МУП «ВПАТП №7».
+7 937 708 14 50