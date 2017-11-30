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С 1 декабря автобус №2 станет доезжать до кинотеатра «Юбилейный»
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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С 1 декабря автобус №2 станет доезжать до кинотеатра «Юбилейный»

Сегодня, 19:00ГородСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба администрации Волгограда/ volgadmin.ru
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