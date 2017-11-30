С 1 декабря автобус №2 станет доезжать до кинотеатра «Юбилейный»

Власти Волгограда приняли решение продлить автобусный маршрут №2. Уже в пятницу, 1 декабря, пассажиры смогут доехать от железнодорожного вокзала в центре до кинотеатра «Юбилейный» в Красноармейском районе.

Изменения в маршрут внесены с учетом потребностей горожан и анализа данных о пассажиропотоке, пояснили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-служба городской администрации.

Теперь автобус «двойка» свяжет центр Волгограда с самым южным районом, тем самым повысив транспортную доступность Заканалья. До настоящего времени конечной остановкой была улица Тополевая в Кировском районе.

По будням первый автобус от кинотеатра «Юбилейный» станет отправляться в 4.45. От центрального железнодорожного вокзала – в 6.25.

Интервал движения по будням составит в среднем 7-13 минут. После семи вечера интервал будет увеличиваться. Последний рейс из Красноармейского района – в 20.20, от вокзала – в 22.00.