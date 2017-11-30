Покраска конструкций стадиона «Волгоград Арена» продлится до 20 декабря

С 1 по 20 декабря волгоградцам не рекомендуют парковать свой транспорт вблизи стадиона «Волгоград Арена». Именно в этот период пройдут финальные работы по нанесению лакокрасочных покрытий на металлоконструкции спортивного объекта.

«В зависимости от метеоусловий возможен разлет частиц лакокрасочных материалов и их оседание за периметром строительной площадки», – пояснили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе компании-подрядчика, возводящей стадион.

В связи с этим водителям стоит проявлять осторожность в границах улиц Батальонная, Чуйкова, проспекта им. В.И. Ленина, прилегающих к ним проездов, Набережной им. 62 Армии, а также в районе строительства рокадной дороги напротив стадиона.

Хотя используемая строителями краска безопасна и соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, под нее попадать все же не стоит.