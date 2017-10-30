Волгоградцы почтили память жертв политических репрессий

Сегодня в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. В центре Волгограда на митинг собрались десятки людей, чтобы рассказать истории родных и близких, пострадавших в годы террора 30-х-40-х годов.

Фото в рамке, прижатое к сердцу, для многих участников митинга – единственное, что осталось от родных.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Сегодня сыновья и дочери, братья и сестры, племянники вспоминают, как забирали их близких. Уводили чаще всего на рассвете, времени, чтобы проститься, не давали. Затем наступал долгий период ожидания из ссылок и исправительно-трудовых лагерей. Но самое страшное, когда высшая мера приводилась в исполнение немедленно.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Волгоградка Тамара Колбасина каждый год 30 октября приходит к памятнику жертвам политических репрессий, чтобы почтить память отца. Ушел на фронт, воевал в действующей армии, был командиром батареи. Через некоторое время связь с ним прервалась. О дальнейшей судьбе информацию пришлось собирать по крупицам. По документам он был отправлен в ссылку, однако настоящая история была совершенно другой.

- Когда в одном из сражений он увидел немецкие танки, сказал: «Ну и техника, ну и прут на Сталинград!». И все, больше ни слова. А записали: «Восхвалял немецкую технику». Его сослали, куда не знаю, я разыскивала. Мне же сказали, что в Оренбурге похоронен, - рассказала Тамара Колбасина.

И таких историй - сотни тысяч, сотни тысяч судеб и сотни тысяч людей, сгинувших зачастую бесследно.

- Маме было 16 лет, - вспоминает заместитель председателя Волгоградского областного совета ветеранов Галина Хорошева. - Ее родители, братья, сестры подверглись репрессиям. За что? У них было 2 дома, 4 лопаты, 4 мотыги, 2 коровы и 2 лошади. Но при этом в двух домах было четыре семьи. Их выгнали в поле всей семьей, пришлось рыть землянки и жить в земле. Так удалось некоторым выжить, в том числе моей 16-тилетней маме. Не только на Колыме гибли тысячи и тысячи людей. Сколько человек покосили в крохотных землянках различные эпидемии. Сегодня я склоняю голову и призываю вас помнить всех невинных жертв.