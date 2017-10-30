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Волгоградцы почтили память жертв политических репрессий
Сюжеты:
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Волгоградцы почтили память жертв политических репрессий

Сегодня, 12:24ГородМарина СабадашФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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