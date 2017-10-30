Гордума Волгограда не против передачи в концессию электросетевого хозяйства

Одним из вопросов сегодняшней повестки дня заседания гордумы Волгограда стало рассмотрение предложения мэрии о передаче в концессию объектов наружного освещения.

Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», администрация Волгограда мотивирует свое предложение тем, что для полноценного освещения волгоградских улиц необходимо установить свыше 10 тысяч новых светоточек и модернизировать несколько десятков километров электросетей, изношенных на 65-70%. На это, по предварительным подсчетам, потребуется около миллиарда рублей.

Власти областного центра открыто признают, что у них нет таких средств. Привлечь их, по их мнению, позволит передача объектов наружного освещения по концессионному соглашению сроком на 15 лет. Свое одобрение предложенному администрацией проекту на прошлой неделе высказали члены комитета Волгоградской городской Думы по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству.

На сегодняшнем заседании, однако, перспектива отдать на концессию еще и электросетевое хозяйство вызвала энтузиазм далеко не у всех народных избранников. Некоторые из них заявили, что этот шаг неминуемо приведет к повышению тарифов ЖКХ, приводя в доказательство исследование экспертов Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) - по их мнению, именно передача в концессию тепловых и водопроводных сетей повлекла за собой резкое повышение тарифов на тепло- и водоснабжение и водоотведение.

Представители мэрии, в свою очередь, подчеркнули, что в течение трех лет бюджету не нужно будет вкладывать средства в модернизацию сетей наружного освещения: в следующем году, например, финансировать оплату концессии будет только областная, а не городская казна через целевую субсидию. При этом в администрации отмечают, что заявка на концессию уже есть. Правда, что это за организация, на заседании озвучено не было, но известно, что она сама производит оборудование для сетей наружного освещения.

Зарабатывать же деньги компания-концессионер, по словам городских властей, будет за счет передачи в аренду опор электроосвещения провайдерам, предоставляющим услуги связи. При этом прозвучало, что интернет и цифровое телевидение для населения не подорождает, хотя у отдельных депутатов это вызвало сомнения.

Почему нельзя проводить работы по модернизации электросетей силами МУП «Волгоградгорсвет», задались вопросом депутаты от КПРФ, тем более, что это одно из лучших предприятий ЖКХ областного центра? Но в мэрии считают, что ресурсов предприятия едва хватает на замену лампочек в уличных фонарях.