Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Гордума Волгограда не против передачи в концессию электросетевого хозяйства
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
I

Гордума Волгограда не против передачи в концессию электросетевого хозяйства

Сегодня, 11:20ГородСветлана АлекбароваФото: Ru.publika.md
Читайте
также
Житель Волгоградской области собрался построить мечеть на огороде
Референдум по волгоградскому времени подготовят оперативно, но без спешки
Андрей Бочаров с семьей погрузится в историю в мультимедийном музее