18 вместо 24: гордума Волгограда утвердила новые границы избирательных округов
Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», в сентябре гордума внесла изменения в Устав города-героя, согласно которым численность депутатов представительного органа местного самоуправления сокращается с 48 до 36 человек. Соответственно, претерпевают изменения и границы избирательных округов - они укрупняются ориентировочно на 25 процентов, и численность избирателей в новых округах составит в среднем 40-42 тысячи человек.
Предварительно новая схема нарезки округов была одобрена депутатами-единороссами, которые составляют большинство в Волгоградской гордуме. Поэтому не было особых сомнений в том, что на сегодняшнем заседании этот вопрос будет принят.
Но без споров, конечно же, не обошлось. Как сообщает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», депутат Дмитрий Крылов потребовал исключить вопрос о новых границах избирательных округов из повестки нынешнего заседания: по его мнению, сокращение количества округов - это повод для руководства думы избавиться от неугодных депутатов. А коммунист Валерий Могильный попросил предоставить полные списки домов, входящих в новые избирательные округа, на что представитель территориального избиркома ответила ему, что эти данные есть в открытом доступе. Но это члена КПРФ не удовлетворило, и он пообещал направить информацию о сокращении числа избирательных округов самому Геннадию Зюганову. Правда, как лидер коммунистов поможет в разрешении этого вопроса, непонятно.
В итоге дискуссии гордума все же большинством голосов - 34 «за», 3 «против» - приняла новую схему нарезки избирательных округов. Она, как и новый порядок формирования представительного органа Волгограда начнет действовать уже со следующего созыва: депутатский корпус будет представлен 18 депутатами, избранным по одномандатным округам, и 18 – по единому избирательному округу по спискам политических партий.
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