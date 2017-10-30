18 вместо 24: гордума Волгограда утвердила новые границы избирательных округов

Сегодня на заседании Волгоградской городской Думы депутаты утвердили новую схему нарезки избирательных округов. Вместо прежних 24-х их теперь будет 18.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», в сентябре гордума внесла изменения в Устав города-героя, согласно которым численность депутатов представительного органа местного самоуправления сокращается с 48 до 36 человек. Соответственно, претерпевают изменения и границы избирательных округов - они укрупняются ориентировочно на 25 процентов, и численность избирателей в новых округах составит в среднем 40-42 тысячи человек.

Предварительно новая схема нарезки округов была одобрена депутатами-единороссами, которые составляют большинство в Волгоградской гордуме. Поэтому не было особых сомнений в том, что на сегодняшнем заседании этот вопрос будет принят.

Но без споров, конечно же, не обошлось. Как сообщает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», депутат Дмитрий Крылов потребовал исключить вопрос о новых границах избирательных округов из повестки нынешнего заседания: по его мнению, сокращение количества округов - это повод для руководства думы избавиться от неугодных депутатов. А коммунист Валерий Могильный попросил предоставить полные списки домов, входящих в новые избирательные округа, на что представитель территориального избиркома ответила ему, что эти данные есть в открытом доступе. Но это члена КПРФ не удовлетворило, и он пообещал направить информацию о сокращении числа избирательных округов самому Геннадию Зюганову. Правда, как лидер коммунистов поможет в разрешении этого вопроса, непонятно.