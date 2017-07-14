В Волгограде новая «Литературная скамейка» объединит любителей чтения

В парке «Комсомольский сад» Центрального района появилась новая интеллектуальная достопримечательность, которая позволяет скачивать литературные произведения в электронном виде.

«Литературная скамейка» - дань нашему технологичному времени. Как сообщает молодежный центр «Ровесник», она позволяет бесплатно скачать любую книжку в свой смартфон или планшет. Для загрузки произведения достаточно считать QR-код с виртуальной полки и скачать. Для начинающих пользователей есть даже инструкция по использованию, которая поможет насладиться хорошей литературой прямо в парке, под сенью высоких деревьев.

Произведения, представленные в проекте «Литературная скамейка», входят в золотой фонд мировой литературы. Это книги Федора Михайловича Достоевского, Марка Твена «Приключения Тома Сойера», произведения Жюль Верна, роман Гюго «Собор Парижской Богоматери» и многие другие.