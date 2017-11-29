Губернатор Волгоградской области проводит совещание в тепличных условиях

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня утром проводит рабочую поездку на ООО «Овощевод». Глава региона инспектирует ход реализации важного инвестпроекта.

Как сообщает собственный корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», Андрей Бочаров осмотрел новые теплицы, которые предприятие открыло в этом году, и энергоцентр. Губернатор отметил, что одним из приоритетных направлений развития Волгоградской области является максимальное привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс. По словам Андрея Бочарова, за последние три года регион существенно, – на 200 тысяч тонн, – увеличил объёмы производства овощей, выйдя на показатель в миллион тонн. Площадь теплиц в области увеличилась за этот период в полтора раза.

Глава региона также ознакомился с планами по дальнейшей реализации инвестпроектов на «Овощеводе». В этом году на предприятии были запущены в эксплуатацию десять гектаров новых теплиц; ещё столько же планируется открыть в 2018 году. При реализации проекта будет применяться экологически ориентированный подход: использование современных технологий позволит сократить потребление энергии и выброс углекислого газа. «Овощевод» активно привлекает господдержку: только в этом году предприятию было выделено из федерального и регионального бюджета 272,7 млн рублей субсидий. Эти средства пошли на частичное погашение затрат по закупке оборудования и процентной ставки по кредитам.