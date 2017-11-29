Губернатор Волгоградской области проводит совещание в тепличных условиях
Как сообщает собственный корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», Андрей Бочаров осмотрел новые теплицы, которые предприятие открыло в этом году, и энергоцентр. Губернатор отметил, что одним из приоритетных направлений развития Волгоградской области является максимальное привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс. По словам Андрея Бочарова, за последние три года регион существенно, – на 200 тысяч тонн, – увеличил объёмы производства овощей, выйдя на показатель в миллион тонн. Площадь теплиц в области увеличилась за этот период в полтора раза.
Глава региона также ознакомился с планами по дальнейшей реализации инвестпроектов на «Овощеводе». В этом году на предприятии были запущены в эксплуатацию десять гектаров новых теплиц; ещё столько же планируется открыть в 2018 году. При реализации проекта будет применяться экологически ориентированный подход: использование современных технологий позволит сократить потребление энергии и выброс углекислого газа. «Овощевод» активно привлекает господдержку: только в этом году предприятию было выделено из федерального и регионального бюджета 272,7 млн рублей субсидий. Эти средства пошли на частичное погашение затрат по закупке оборудования и процентной ставки по кредитам.
Напомним, в этом году пять гектаров новых теплиц также открылись на одном из аграрных предприятий Среднеахтубинского района. На сегодняшний день в Волгоградской области действуют четыре крупных хозяйства, где выращиваются овощи в закрытом грунте.
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