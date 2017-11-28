Волгоградские депутаты проинспектировали проблемные долгострои

Накануне рабочая группа депутатов Волгоградской областной Думы проинспектировала проблемные долгострои в Волжском и Краснослободске. Этот рейд стал уже четвёртым за последний месяц.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента, депутаты осмотрели стройплощадки жилых комплексов «АхтубаСитиПарк» и «Заречье», а также встретились с обманутыми дольщиками. Представители Облдумы обсудили реализацию «дорожных карт» по каждому из долгостроев и ответили на вопросы горожан, которые до сих пор ждут обещанных квартир в проблемных ЖК.

Председатель думского комитета по ЖКХ, жилищной политике и строительству Юрий Корбаков подчеркнул, что в настоящий момент власти предпринимают усилия для решения проблем обманутых дольщиков. В частности, внедряются новые механизмы стимулирования инвесторов, которые готовы достраивать «брошенные» обанкротившимися застройщиками жилые комплексы. В областной бюджет также закладываются расходы на подключение домов-долгостроев к инженерным сетям.

Депутаты отметили, что возведение ЖК «Заречье» в Краснослободске готов завершить прежний застройщик: компания неверно оценила инвестиционные риски, из-за чего сроки работ сильно затянулись, однако банкротство ей пока не грозит. Сейчас с дольщиками заключаются дополнительные соглашения о переносе срока сдачи домов на второй квартал следующего года.