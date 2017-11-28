Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Волгоградская область должна «Газпрому» 2,6 млрд рублей
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Cdf1476 0008

Волгоградская область должна «Газпрому» 2,6 млрд рублей

Сегодня, 10:10ГородНикита ДробныФото: gazprom.ru
Читайте
также
Заучились до смерти: почему дети умирают на уроках физкультуры?
Кто там? – Telegram: вам «закладка» от драгдилера
Telegram: Елена Летучая приехала в Дубовский район за дешевым скандалом?