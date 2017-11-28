Волгоградская область должна «Газпрому» 2,6 млрд рублей

Более 2,6 млрд рублей составляет сумма просроченной задолженности Волгоградской области перед ПАО «Газпром». На вчерашней встрече губернатора Андрея Бочарова и председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера обсуждались методы решения сложившейся проблемы.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Газпром», ещё в марте компания подписала с регионом сводный график погашения задолженности примерно на 259 млн рублей; в него включены девятнадцать самых проблемных предприятий. Просроченный долг МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», который оценивается примерно в 2,8 млрд рублей, подвергнется реструктуризации.

«Администрации Волгоградской области необходимо приложить дополнительные усилия для сокращения просроченной задолженности и не допускать нарушений платёжной дисциплины потребителей в рамках расчётов за текущие поставки газа», — отмечается в пресс-релизе ПАО «Газпром».

В рамках встречи речь также шла о дальнейших планах по газификации региона. По данным «Газпрома», уже сейчас уровень обеспеченности городов и сёл Волгоградской области газом достигает 86,6%. Согласно информации пресс-службы региональной администрации, количество домовладений Волгоградской области, подключённых к внутрипоселковым сетям, выросло вдвое — с 6,3 до 12,5 тысячи; в области построено более 180 новых газопроводов. Завершается строительство межпоселковой газовой сети в Октябрьском районе, до конца года планируется начать возведение газопровода в Камышинском районе.

В то же время более 7,7 тысячи домовладений до сих пор не подключены к уже существующим сетям. Чтобы упростить процесс подсоединения к газопроводам для жителей сельской местности, малоимущим гражданам на уровне региона предоставляют единовременные социальные пособия.