Капитальный ремонт «непредсказуемого» дома в Волгограде может застопориться

В «непредсказуемом» волгоградском доме №2 по улице Невской, где из-за просадки грунта появились трещины, угрожающие всему зданию, идут работы по капитальному ремонту. Однако, как ни странно, их тормозят сами жители дома.

Как сообщвет ИА «НовостиВолгограда.ру», сейчас в стенах дома на Невской просверливаются отверстия — в них впоследствии установят специальные металлические стяжки, после чего начнётся уплотнение грунта. Хотя власти уверяют, что после завершения ремонта во всех квартирах восстановят внутреннюю отделку, жильцы одного из подъездов наотрез отказываются впускать рабочих. Из-за этого капитальный ремонт может быть приостановлен.

Стянуть и укрепить несущие конструкции дома планируется при помощи 20-миллиметровой металлической ленты: это должно предотвратить дальнейшее разрушение здания и появление новых трещин. Чтобы приступить к следующему этапу ремонта, потребуется скрепить стяжками несколько подъездов. Те жильцы, которые владеют квартирами в аварийном подъезде, возражений не высказывают — им предоставлены временные помещения и компенсации. Протестуют их соседи, которые не понимают, что могут сами пострадать из-за нежелания закрывать двухсантиметровые дыры в стенах.

— В ходе разъяснительной беседы с жителями дома мы назначили ряд встреч, на которых собственники первого и третьего подъездов могут ознакомиться с проектом капитального ремонта и техническими решениями. Все возникающие вопросы тех жильцов, в чьих квартирах будут частично проведены работы, будут решаться в индивидуальном порядке. Отделка всех помещений, которая будет изменена в связи с проведением работ, будет полностью восстановлена за счёт бюджетных средств, — заявил замглавы администрации Волгограда Олег Тетерятник.