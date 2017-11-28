Капитальный ремонт «непредсказуемого» дома в Волгограде может застопориться
Как сообщвет ИА «НовостиВолгограда.ру», сейчас в стенах дома на Невской просверливаются отверстия — в них впоследствии установят специальные металлические стяжки, после чего начнётся уплотнение грунта. Хотя власти уверяют, что после завершения ремонта во всех квартирах восстановят внутреннюю отделку, жильцы одного из подъездов наотрез отказываются впускать рабочих. Из-за этого капитальный ремонт может быть приостановлен.
Стянуть и укрепить несущие конструкции дома планируется при помощи 20-миллиметровой металлической ленты: это должно предотвратить дальнейшее разрушение здания и появление новых трещин. Чтобы приступить к следующему этапу ремонта, потребуется скрепить стяжками несколько подъездов. Те жильцы, которые владеют квартирами в аварийном подъезде, возражений не высказывают — им предоставлены временные помещения и компенсации. Протестуют их соседи, которые не понимают, что могут сами пострадать из-за нежелания закрывать двухсантиметровые дыры в стенах.
— В ходе разъяснительной беседы с жителями дома мы назначили ряд встреч, на которых собственники первого и третьего подъездов могут ознакомиться с проектом капитального ремонта и техническими решениями. Все возникающие вопросы тех жильцов, в чьих квартирах будут частично проведены работы, будут решаться в индивидуальном порядке. Отделка всех помещений, которая будет изменена в связи с проведением работ, будет полностью восстановлена за счёт бюджетных средств, — заявил замглавы администрации Волгограда Олег Тетерятник.
Жильцы «непредсказуемого» дома пока не слишком доверяют доводам чиновников. Многие из них считают, что либо не получат компенсаций вовсе, либо качество восстановленной отделки будет намного хуже прежнего. Другие говорят, что время для установки стяжек выбрано неудачно, поскольку близятся зимние холода. Так или иначе, жильцам дома и властям придётся оперативно найти компромисс: если здание не укрепить в ближайшее время, оно вполне может вскоре разрушиться полностью.
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