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Капитальный ремонт «непредсказуемого» дома в Волгограде может застопориться
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Капитальный ремонт «непредсказуемого» дома в Волгограде может застопориться

Сегодня, 15:09ГородНикита ДробныФото: ispovednik.ru
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