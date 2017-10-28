В Волгограде обновляют зеленый наряд Центрального района

В Центральном районе Волгограда высажена последняя в этом году партия деревьев – это 25 саженцев голубой ели.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, они были высажены по ул. Хиросимы, бульварной части проспекта им. Ленина и на Аллее Героев. Нынешняя погода для высадки хвойных деревьев, по словам специалистов - самая подходящая.

- Высаживать хвойные растения необходимо в прохладную погоду, тем самым мы повышаем уровень их приживаемости в новой почве, - заверила начальник производственно- технического отдела МБУ «Волгоградзеленхоз» Нина Сахарова.

В целом за эту осень в Центральном районе сотрудники Волгоградзеленхоза высадили три сотни саженцев кленов нескольких видов, рябины, ели и других растений. Молодые деревца украсили зеленые зоны на проспекте им. Ленина, на верхней террасе Центральной набережной, на ул. Чуйкова и ул. 7-ой Гвардейской.