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В Волжском благоустроят площадь возле универсама в 18-м микрорайоне
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Волжском благоустроят площадь возле универсама в 18-м микрорайоне
Сегодня, 15:01ГородНикита ДробныФото: пресс-служба администрации г. Волжского
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