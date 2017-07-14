В Волжском благоустроят площадь возле универсама в 18-м микрорайоне

Накануне вице-губернатор Волгоградской области Валентина Гречина провела выездное совещание в Волжском, посвящённое благоустройству новой части города.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии Волжского, вместе с Валентиной Гречиной в обсуждении проекта по облагораживанию участвовали мэр Игорь Воронин, руководитель инспекции Госстройнадзора Александр Сторожук, представители администрации Волжского и компании-подрядчика.

Речь в ходе совещания шла о благоустройстве площади возле бывшего универсама в 18-м микрорайоне. Это излюбленное место отдыха волжан, где регулярно проводятся различные мероприятия.

Согласно проекту, в этой части Волжского будут заменены старые и высажены новые деревья, появятся дополнительные клумбы и газоны. Подрядчик также восстановит тротуары и обновит асфальт, а заодно обустроит урны, скамейки и систему освещения. Работы начались две недели назад и ведутся с опережением графика; планируется, что их полностью завершат до конца осени.