В Волгоградской области ремонтируют региональные трассы
Сегодня, 10:44ГородНикита ДробныФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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На участке региональной трассы «М-6 «Каспий» — Большие Чапурники — Червлёное» в Волгоградской области завершается укладка нового асфальта. Эта часть дороги не ремонтировалась уже много лет.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, работы на участке в 5,3 километра ведутся в соответствии с федеральным приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги». Их стоимость — более 38,7 млн рублей. Дорожники фрезеруют старый асфальт, восстанавливают кромку проезжей части и укладывают новое покрытие — в итоге часть трассы, которая долгое время считалась аварийной, будет полностью приведена в порядок к октябрю.
Напомним, на ремонт ста сорока дорог в Волгограде, Волжском и центральных районах региона Волгоградской области из федеральной казны было выделено порядка 1,2 млрд рублей. До конца года капитальный ремонт проведут на 343 километрах трасс.
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