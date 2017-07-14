В Волгоградской области ремонтируют региональные трассы

На участке региональной трассы «М-6 «Каспий» — Большие Чапурники — Червлёное» в Волгоградской области завершается укладка нового асфальта. Эта часть дороги не ремонтировалась уже много лет.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, работы на участке в 5,3 километра ведутся в соответствии с федеральным приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги». Их стоимость — более 38,7 млн рублей. Дорожники фрезеруют старый асфальт, восстанавливают кромку проезжей части и укладывают новое покрытие — в итоге часть трассы, которая долгое время считалась аварийной, будет полностью приведена в порядок к октябрю.