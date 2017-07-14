В 259 образовательных учреждениях Волгограда заменят старые окна на новые

В волгоградских школах, детсадах и учреждениях дополнительного образования продолжаются работы по замене оконных блоков.

Вместо старых деревянных конструкций, давно отслуживавших свой срок, устанавливаются пластиковые энергосберегающие окна, которые в обязательном порядке оборудуются специальными замками, обеспечивающими безопасность ребят.

По информации пресс-службы администрации Волгограда, в общей сложности окна заменят в 259 муниципальных образовательных учреждениях. Реализуется эта программа благодаря поддержке областного бюджета - на приобретение и замену оконных блоков город получил субсидию в размере 61 миллиона рублей.

В первую очередь, замена оконных блоков производится в помещениях, в которых ребята проводят большую часть времени: это учебные классы, спальные и игровые комнаты, музыкальные классы детских садов.