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В 259 образовательных учреждениях Волгограда заменят старые окна на новые
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В 259 образовательных учреждениях Волгограда заменят старые окна на новые
Сегодня, 11:22ГородНаталья ЖурбинаФото: Nikcenter.org
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