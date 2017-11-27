В Советском районе на одну ночь закроют железнодорожный переезд

В мэрии также сообщили, что в указанные часы водители смогут объезжать ремонтируемый участок по улицам Электролесовской, Садовой, Революционной, Кабардинской, Череповецкой, Тулака, Льва Толстого и Рабоче-Крестьянской.

Переезд соединяет улицы Садовую и Электролесовскую. Проезд по нему будет запрещено с 22 часов 28 ноября до 4 утра 29 ноября.

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