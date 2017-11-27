В Советском районе на одну ночь закроют железнодорожный переезд
Сегодня, 17:25ГородСтанислав ЛопатинФото: ptzgovorit.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Во вторник ночью в Советском районе города Волгограда будет перекрыт железнодорожный переезд «4-й километр–Ельшанка».
Переезд соединяет улицы Садовую и Электролесовскую. Проезд по нему будет запрещено с 22 часов 28 ноября до 4 утра 29 ноября.
Как пояснили в пресс-службе администрации Волгограда, временное ограничение движения транспорта связано с проведением ремонта железнодорожного переезда.
В мэрии также сообщили, что в указанные часы водители смогут объезжать ремонтируемый участок по улицам Электролесовской, Садовой, Революционной, Кабардинской, Череповецкой, Тулака, Льва Толстого и Рабоче-Крестьянской.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 937 708 14 50
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей