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План преображения Тракторозаводского района занял 9 листов
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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План преображения Тракторозаводского района занял 9 листов

Сегодня, 13:43ГородМарина СабадашФото: "ВелоКонтроль"/ https://vk.com/album-74120707_247354717
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