План преображения Тракторозаводского района занял 9 листов

Администрация Тракторозаводского района составила отчет по проблемным точкам, обнаруженным два месяца назад активистами движения «Велоконтроль». Их количество чуть-чуть не дотянуло до полусотни — всего было отмечено 47 мест.

Ремонт дорожного покрытия, устройство тротуаров, организация общественных территорий — решением этих вопросов займется Департамент городского хозяйства. В ведомство уже направлены соответствующие письма.

В ближайшее время недочеты начнут устранять специалисты концессии тепло- и водоснабжения. «Ремонт сетей провели, а площадку должным образом не восстановили» - пожаловались активистам велоконтроля жители домов по улице Мясникова и дома № 22 по улице Менжинского. Организациям предстоит провести планировку грунта и выполнить благоустройство.

Больше всего нареканий у тракторозаводчан вызывает состояние дворов. Многие из них выглядят уж очень апокалиптично — пустырь с полуразрушенными формами, разбитый асфальт.

Чиновники советуют жителям проявить инициативу и принять участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Для этого необходимо создать совет многоквартирного дома, составить акт осмотра благоустройства дворовой территории, паспорт дворовой территории, дизайн-проект и протоколы общих собраний.

Пакет документов будет рассмотрен и воплощен в жизнь. Так в следующем году перемены ждут дома собственников квартир домов № 22 по улице Менжинского и № 7 по улице Богомольца. Здесь появятся детские и спортивные площадки, зеленые насаждения, скамейки, урны, дорожники заасфальтируют проезды.

Весну 2018-го управляющие компании Тракторозаводского начнут с масштабного покоса сухостоя и обрезки деревьев, сообщили а районной администрации. Горожане выделили несколько пожароопасных мест, где срочно нужно навести порядок.

Но самые большие переживания связаны со школой № 94. Ступеньки к образовательной организации, выяснилось в ходе рейда, рушатся буквально на глазах. Кроме того, в ночное время они не освещаются. Родители школьников бьют тревогу который год, но добиться внятного ответа так и не могут.

- Установлено, что собственник лестницы, расположенной на склоне от школы № 94 до жилых домов 8 и 10 по ул. Баумана, отсутствует. Проведение капитального ремонта, строительство или освещение вышеуказанного объекта возможно только после принятия вышеуказанного объекта в муниципальную собственность города Волгограда с последующим определением балансосодержателя, выделением финансирования на обследование лестницы специализированной организацией в целях принятия решения о ремонте либо сносе сооружения и разработки проектно-сметной документации, - ответили чиновники.

Будут ли затеваться с процедурой, сколько она займет времени в случае положительного решения — не уточняется.

Зато в администрации обнадежили по другому вопросу: парк по улице Дзержинского может выйти из запустения. Для участия в конкурсе по отбору общественных территорий в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» уже выполнен эскизный проект благоустройства улицы.