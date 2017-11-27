На Центральной набережной начались работы по модернизации электросетей

В Волгограде в рамках комплексной реконструкции улицы Набережной 62-ой Армии организация-подрядчик проложит под землей порядка 35 тысяч погонных метров нового электрического кабеля.

Как рассказали в пресс-службе администрации Волгограда, в ходе работ, которые начались с этой недели, используется горизонтально направленное бурение – современный метод управляемого бестраншейного обустройства подземных коммуникаций.

«Мы можем проложить пути длиной в несколько километров, не нарушая целостность ландшафта и асфальта. По сравнению с другими методами, количество необходимого времени и людей уменьшается в три раза. Кроме того, увеличивается срок службы сетей», – рассказал начальник данного участка работ Сергей Царев.

При прокладке электрокабеля подрядная организация использует трубы из полиэтилена низкого давления. По словам специалистов, они не боятся химического воздействия и могут выдерживать серьезные физические нагрузки. Зимой пластичный материал не даст льду порвать трубы.